BBC-vrouwen: nu iets doen aan loonkloof

De maat is vol voor de vrouwen van de BBC. In een open brief eisen veertig BBC-gezichten dat er snel iets wordt gedaan aan de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen bij de Britse omroep.

"De BBC wist al jaren dat er een verschil is. We willen het officieel gezegd hebben dat er nu iets aan moet gebeuren", staat in de brief aan de baas van de BBC. Onder de ondertekenaars zijn onder meer nieuwslezer Fiona Bruce, presentatrice Clare Balding en Wimbledon-commentator Sue Barker.

Afgelopen week werd pijnlijk duidelijk dat er een groot verschil bestaat tussen de salarissen van mannelijke en vrouwelijke presentatoren bij de BBC. In de lijst met veelverdieners van de BBC is twee derde man.

Vrouwen afwezig

In de top-10 staat slechts één vrouw, Claudia Winkleman van Strictly Come Dancing. Zijn verdient met haar 450.000 pond per jaar aanzienlijk minder dan de nummer een, Top Gear-presentator Chris Evans, die meer dan 2 miljoen krijgt.

Ook bleken mannen vaak voor dezelfde functie een hoger salaris te krijgen dan vrouwen. Zo staat Newsnight-presentator Emily Maitlis niet in de lijst, maar haar mannelijke collega's wel.