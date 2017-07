Interpol verspreidt lijst met 173 mogelijke IS-zelfmoordterroristen

De internationale politieorganisatie Interpol heeft een lijst verspreid met daarop de namen van 173 IS-strijders die mogelijk naar Europa komen om zelfmoordaanslagen te plegen. De gegevens zijn gevonden in IS-gebied.

Volgens Interpol zijn de strijders "opgeleid om met explosieven om te gaan zodat ze zo veel mogelijk slachtoffers kunnen maken", meldt de Britse krant The Guardian. Ze zouden hebben aangegeven bereid zijn een zelfmoordaanslag te plegen en dat ze martelaar voor de islam willen worden.

Het is niet duidelijk of de mogelijke aanslagplegers al in Europa zijn aangekomen.

Moskeeën

De lijst met namen is gedeeld met de inlichtingendiensten uit de landen die bij Interpol zijn aangesloten. Op de lijst staan naast de namen van de strijders ook sinds wanneer ze zijn aangesloten bij IS, hun laatst bekende woonadres, de naam van hun moeder, in welke moskeeën ze zijn geweest en enkele foto's.

De gegevens zijn buitgemaakt bij veroveringen van IS-hoofdkwartieren in Syrië en Irak door Amerikaanse militairen. Interpol hoopt dat de lidstaten achtergrondinformatie hebben over de strijders, zoals biometrische gegevens, veroordelingen en activiteiten op sociale media.

Slag om Raqqa

Volgens Europese inlichtingendiensten neemt de kans op aanslagen door 'lone wolves' uit IS-gebied toe, nu de terreurorganisatie snel terrein verliest in Irak en Syrië. In Irak is de laatste IS-stad Mosul heroverd door het Iraakse leger en in Syrië is de slag om Raqqa, de zelfverklaarde hoofdstad van IS, in volle gang. IS-leider Abubakr al-Baghdadi is hoogstwaarschijnlijk dood.

In 2015 zei de VN dat er zo'n 20.000 buitenlandse strijders actief waren in het territorium van IS. Ongeveer 4000 van hen zijn afkomstig uit Europese landen.