Artsen zonder Grenzen na twee jaar terug in Kunduz

Artsen zonder Grenzen is terug in Kunduz. Bijna twee jaar nadat een kliniek van de hulporganisatie per ongeluk werd gebombardeerd door de VS is er een kleine medische post geopend in de Afghaanse stad.

Het ging in oktober 2015 mis tijdens de chaotische strijd tussen de Taliban en Afghaanse troepen om de stad. Daarbij gooide een Amerikaans vliegtuig bommen op het ziekenhuis, in de overtuiging dat er Taliban waren gelegerd. 42 patiënten en Artsen zonder Grenzen-medewerkers kwamen om het leven.