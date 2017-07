Artsen van baby Charlie met de dood bedreigd

Het Londense ziekenhuis waar de doodzieke baby Charlie Gard wordt verpleegd, heeft de afgelopen tijd duizenden verwensingen en bedreigingen gekregen. In een verklaring zegt het Great Ormond Street Hospital dat er zelfs doodsbedreigingen zijn binnengekomen.

Het ziekenhuis spreekt van een vloedgolf van vijandigheid en onrust en heeft de politie ingeschakeld.

Charlie is 11 maanden oud en lijdt aan een zeldzame ziekte, waardoor zijn hersens en spieren ernstig zijn verzwakt. Volgens zijn artsen is de aandoening niet te behandelen. De rechter is het daarmee eens. Morgen dient het hoger beroep in die zaak.

Hartverscheurend

Artsen en verplegend personeel zijn op straat en op internet lastig gevallen, zegt het ziekenhuis. Ook gezinnen die hun zieke kinderen komen bezoeken worden lastig gevallen, zelfs binnen het ziekenhuis.

Het Great Ormond Street Hospital zegt ook dat de zaak van baby Charlie hartverscheurend is en dat de emoties hoog oplopen, maar dat mag geen excuus zijn voor wat er heeft plaatsgevonden.

De ouders van Charlie willen ook dat er een einde komt aan de vijandigheid, zeggen ze in een persverklaring.