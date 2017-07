Honderden lichamen van IS-strijders liggen in Libische vriezers

Zeven maanden nadat het Libische leger Islamitische Staat heeft verslagen in Sirte, liggen er nog altijd honderden lichamen van IS-strijders opgeslagen in vriezers. De autoriteiten zijn met landen waar de strijders geboren zijn in gesprek over de vraag wat er moet gebeuren met de resten.

Voor landen als Tunesië, Sudan en Egypte is het een moeilijke kwestie om de lichamen te accepteren, omdat ze daarmee erkennen dat hun burgers zich hadden aangesloten bij IS.

De resten liggen in lijkzakken in vriescontainers in de stad Misrata. "We hebben hier honderden lichamen", zegt een politiemedewerker tegen persbureau Reuters. "We zorgen ervoor dat ze goed bewaard blijven, we fotograferen ze, documenteren ze en nemen dna-monsters."