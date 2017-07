In Bergen op Zoom is een man om het leven gekomen bij een steekpartij in een woning. De man overleed ter plekke.

Een tweede man raakte zwaargewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde iets na 02.00 uur in een woning aan de Paracelsuslaan aan de oostkant van de Noord-Brabantse stad. Er werden twee traumahelikopters ingezet. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.