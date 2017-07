Situatie Israël blijft gespannen, VN-Veiligheidsraad met spoed bijeen

Israël zette vervolgens detectiepoortjes neer bij de toegangspoorten van de Tempelberg, waar de voor moslims belangrijke de Al-Aqsa-moskee staat. Ook mochten alleen moslims van boven de 50 en vrouwen naar het vrijdaggebed op de Tempelberg. Dat leidde tot felle protesten, waarbij drie Palestijnen om het leven kwamen.

Door een generaal van het Israëlische leger is voorgesteld de metaaldetectors te vervangen voor een alternatief, als de veiligheid maar is gegarandeerd. "We hebben een veiligheidsmaatregel nodig, geen religieuze of politieke." Zondag vergaderen de betrokken Israëlische ministers over de spanningen.

De Tempelberg is een heilige plek voor zowel joden als moslims. Israël veroverde Oost-Jeruzalem, waar de Tempelberg ligt, in de Zesdaagse Oorlog, in 1967. Er zijn afspraken gemaakt over de toegang tot de berg voor joden en moslims, maar het blijft een gebied waar vaak spanningen zijn.