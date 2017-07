Waterpolosters dienen op WK protest in na thriller tegen Rusland

Bij 8-8 lag het spel lang stil vanwege onduidelijkheid over een time-out van Rusland. De Russische bondscoach leek een time-out aan te vragen met Nederland in balbezit. Dat mag niet en de regel is dat de tegenstander dan een penalty krijgt.

Na veel overleg tussen scheidsrechter en officials werd de time-out toch toegekend aan Rusland. Die onderbreking deed Nederland geen goed en het stond 8-10 na het derde kwart.

In het bloedstollende slotkwart had Oranje, na een fraaie goal van Megens (10-11) en een goede redding van Laura Aarts de pech dat Smit op de lat schoot en Lieke Klaassen vijf seconden voor tijd over schoot.