Oud-president Walesa kiest partij tegen Poolse regering

De Poolse oud-president Lech Walesa heeft zich aangesloten bij de protestbeweging tegen de hervorming van het hooggerechtshof en de rechtspraak door de Poolse regering. In zijn woonplaats Gdansk zei hij tegen demonstranten dat de scheiding der machten in een wetgevend, uitvoerend en juridisch deel de belangrijkste verworvenheid van de beweging Solidariteit was.

Walesa (73) was de grote man van de vakbond Solidariteit, die later uitgroeide tot een politieke partij. Bij de val van het communisme in Polen in 1989 speelde Solidariteit een beslissende rol. Walesa bracht het van elektricien tot president en hij werd het boegbeeld van de democratie in Polen.

De regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid krijgt in binnen- en buitenland veel kritiek Ze wordt ervan beschuldigd de rechtspraak naar haar hand te willen zetten, door de vervanging van de rechters van het hooggerechtshof.

Communisten

Het verweer van partijleider Kaczynski is dat het rechtelijk systeem nooit goed gezuiverd is van communisten.

"Jullie moeten alle middelen gebruiken om te heroveren wat we voor jullie bereikt hebben", zei Walesa tegen een mensenmassa in Gdansk. In Warschau, Krakau en andere Poolse steden werd ook gedemonstreerd tegen de regering.

President Duda

Het Poolse parlement, waarin Recht en Rechtvaardigheid de absolute meerderheid heeft, heeft nu drie wetsontwerpen aangenomen om de rechtspraak te hervormen. Die krijgen pas kracht van wet als president Duda de wetsontwerpen ondertekent.

Duda's woordvoerder zei vandaag dat de president op het wetsontwerp over het hooggerechtshof aanmerkingen heeft, maar dat dat niet wil zeggen dat hij het wetsontwerp niet zal ondertekenen. Hij heeft daarvoor drie weken de tijd.