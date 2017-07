Feyenoord onderuit in oefenduel met Freiburg

Met de nieuwe linksback Ridgeciano Haps voor het eerst in de basis en Karim El Ahmadi als de nieuwe aanvoerder is Feyenoord zaterdagavond onderuit gegaan tegen SC Freiburg.

De Duitsers waren in Oostenrijk, waar Feyenoord op trainingskamp is, met 1-0 te sterk voor de landskampioen van Nederland.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst had in de eerste helft het betere van het spel, maar zag in de zeventiende minuut Florian Niederlechner toeslaan met een doelpunt. In de tweede helft wisselde Feyenoord veel spelers, maar dat zorgde niet voor grote kansen waardoor 1-0 ook de eindstand werd.