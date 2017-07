West Ham United haalt voormalig Twente-speler Arnautovic

West Ham United heeft zich verzekerd van de diensten van vleugelaanvaller Marko Arnautovic. De 28-jarige Oostenrijker komt over van Stoke City dat zo'n 27 miljoen euro voor hem ontvangt. Arnautovic tekent voor vijf jaar bij de club uit Londen.

Arnautovic is een oude bekende uit de eredivisie. Samen met Eljero Elia en Blaise Nkufo vormde hij een gevreesde voorhoede bij FC Twente. De club uit Enschede eindigde in het seizoen 2008-2009 als tweede in de competitie en bereikte de bekerfinale, die verloren ging tegen sc Heerenveen.