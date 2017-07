Benjamin Thomas wint openingsrit Wallonië

De Fransman Benjamin Thomas heeft de eerste rit in de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. De renner van Armée de Terre ontsnapte in de laatste kilometers uit het peloton en wist met een kleine voorsprong over de streep te komen.

Thomas rijdt voor de continentale formatie Armée de Terre. De ploeg uit de derde divisie staat vooral bekend om de hoeveelheid soldaten die voor deze ploeg hun wedstrijden rijden. Het shirt van deze Franse ploeg is dan ook geheel in camouflage-kleuren.

De 21-jarige Fransman werd dit jaar vooral bekend door het winnen van de madison tijdens het WK baanwielrennen in april. Aan de zijde van Morgan Kneisky pakte de Fransman in Hongkong goud op het nieuwe olympische onderdeel.

Koning in de kopgroep

Nederlander Peter Koning zat in de vroege vlucht tijdens de eerste etappe. De renner van Aqua Blue Sport kreeg samen met zijn vijf vluchtgenoten een maximale voorsprong van meer dan vijf minuten. De Fransman Alexis Gougeard was de laatste vluchter die overbleef, maar ook hij werd op 30 kilometer van de streep ingelopen door het peloton.

De Ronde van Wallonië duurt nog tot en met woensdag 26 juli. Aan de start staan onder andere de Nederlandse ploegen Team Lotto-Jumbo en Roompot.