Verwijlen strandt in achtste finales op WK schermen

Degenschermer Bas Verwijlen is in de achtste finales van de WK in Leipzig blijven steken. De 33-jarige Brabander boog met 15-10 voor Paolo Pizzo. Tristan Tulen strandde al in de eerste ronde.

Verwijlen, de nummer 51 van de wereld, had het in de eerste ronde lastig tegen Robin Kase (131), maar greep ondanks een 6-2 en 9-6 achterstand de zege.

Ook het duel met Park Kyoung-doo was spannend. De Zuid-Koreaanse mondiale nummer drie kwam 25 seconden voor tijd op 7-7, maar Verwijlen won met 12-8.

In de derde ronde was de Italiaan Pizzo (14) duidelijk te sterk voor Verwijlen. Op de WK van 2011 verloor de Brabander nog in de finale van Pizzo, nadat hij in de halve finales van Park had gewonnen.