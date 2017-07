De Bakker geeft op in halve finales Scheveningen

Thiemo de Bakker heeft zijn zegereeks in Scheveningen geen vervolg kunnen geven. In de halve finales van het challengertoernooi moest de voormalig Wimbledon-juniorenkampioen opgeven.

Halverwege de eerste set, bij een stand van 4-3, staakte hij met rug- en schouderproblemen de partij tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez.

De 28-jarige De Bakker is zich na slepende blessures aan zijn elleboog en schouder terug aan het knokken. Via een wildcard mocht de nummer 465 van de wereld meedoen in Scheveningen. Hij was het toernooi goed gestart. Afgelopen dinsdag wist hij nog te winnen van zijn Davis Cup-maatje Robin Haase.

De afgelopen weken won De Bakker met groot gemak nog futuretoernooien in Alkmaar en Middelburg, maar vorige week liet zijn lichaam hem weer in de steek en moest hij ook al opgeven in Amstelveen.