Het beste uit het Oog: wereldberoemde filmmuziek en fascinatie voor O.J.

Er was meer aandacht voor klassieke muziek in Het Oog deze week. Met dirigent Ernst van Tiel vierden we de 85ste verjaardag van filmcomponist John Williams. Zijn persoon is misschien niet bij iedereen bekend, maar wie ooit Star Wars, Indiana Jones,Jaws of Harry Potter heeft gezien, herkent zijn werk direct. Van Tiel legt uit hoe belangrijk Williams voor de filmindustrie is geweest.