Klachten over reisorganisaties op Kos: 'we willen serieus genomen worden'

Gistermiddag belde ze met de reisorganisatie. "Toen werd gezegd dat we moesten afwachten. Dat ze eerst mensen gingen helpen die zeker naar een ander hotel moesten."

Vannacht sliep ze buiten bij het hotel, haar man en vader bleven wel binnen. "Alle bedden bij het zwembad waren bezet. Later kwamen er nog mensen naar buiten, die op de tennisbaan gingen slapen. Het waren er zeker honderd, misschien tweehonderd. En dat terwijl de eigenaar zei dat het appartementengebouw veilig was." Morgen gaan ze weer naar huis. "We pakken de fiets vandaag en gaan er een mooie dag van maken."

Anna van den Berg heeft ook via Sunweb een hotel op het eiland geboekt. Die reisorganisatie kan niks voor haar doen, laat ze weten. "Sunweb zegt dat ons hotel veilig is, maar er is niemand geweest om te controleren of dat zo is. En de hoteleigenaar raadt ons af om in het hotel te slapen. Iedereen is heel bang en wil gewoon naar huis."

Dat geldt uiteraard niet voor alle Nederlandse vakantiegangers op Kos. Zo laat Jorden van Kesteren weten dat hij heel tevreden is over de service van zijn reisorganisator. "Op het moment van de beving was het spannend, maar op dit moment genieten we volop van het mooie weer en de geweldige accommodatie."

Per geval bekeken

In een reactie zegt Sunweb dat er voorlopig geen extra vluchten komen om mensen die naar huis willen, terug naar Nederland te brengen. "Die vluchten zijn niet makkelijk te regelen in het hoogseizoen", zegt een woordvoerder. "We proberen mensen die zich onveilig voelen, om te boeken naar andere hotels."

Ongeveer 3200 Nederlanders hebben via Sunweb een reis geboekt naar Kos. De reisorganisatie heeft extra medewerkers naar het eiland gestuurd om te helpen. Als mensen naar huis willen, wordt per geval bekeken of dat mogelijk is. "Soms kunnen mensen op een bestaande vlucht mee. Dat lukt maar mondjesmaat, omdat de meeste vluchten vol zitten."