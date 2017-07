Vrouw die kind mishandelde bij Eftelingbezoek was dronken

De 43-jarige Tilburgse vrouw die donderdag haar kind van 10 mishandelde in en bij de Efteling was dronken. Dat blijkt uit politieonderzoek.

Sinds 1 juli mag de politie bij geweldsincidenten testen of verdachten onder invloed zijn. Omroep Brabant meldt dat uit een blaastest bleek dat de vrouw een promillage had van ongeveer 1,9. Dat betekent dat ze flink had gedronken.

Beveiligingscamera

Een beveiliger zag op camerabeelden dat de vrouw het kind bij de bushalte klappen gaf. Hij waarschuwde de politie en die hield de vrouw aan.

Eerder op de dag hadden bezoekers van de Efteling ook al bij parkbeveiligers gemeld dat de vrouw geweld gebruikte tegen haar kind.

Het kind is overgedragen aan jeugdzorg.