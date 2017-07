Kiki Bertens opnieuw in finale Gstaad

Net als in 2016 staat Kiki Bertens dit jaar in de finale van het graveltoernooi in Gstaad. In de halve finales moest haar tegenstander Sara Sorribes na de eerste set (6-1) al opgeven.

Bertens begon goed aan haar vierde wedstrijd op dit toernooi. Ze dicteerde het spel met harde slagen vanaf de baseline en imponeerde vooral met haar returns. Haar Spaanse tegenstandster maakte veel fouten en liet zich na de eerste set behandelen aan haar linkerpols. Vervolgens besloot ze op te geven.

Bertens treft morgen in de eindstrijd Tereza Martincov√° of Anett Kontaveit. Vorig jaar verloor de Wateringse de finale in Gstaad van de Zwitserse Viktorija Golubic.