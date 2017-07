Hassan: met veel vertrouwen naar WK

Ze geldt als grote favoriete begin augustus in Londen voor de wereldtitel op de 1.500 meter. Vrijdagavond gaf de 800 meter in Monaco aan dat het met de vorm van Sifan Hassan meer dan goed zit. De Nederlandse atlete liep met 1.56,81 een dik persoonlijk record.

Hassan reageerde uitbundig op haar race, waarin ze na de moeizame start een grote achterstand moest goedmaken. Het tempo dat de specialisten van de 800 meter hanteerden, was te hoog voor de Nederlandse. Hassan had een lange sprint nodig om weer aansluiting te krijgen en eindigde uiteindelijk na een voortreffelijk slot als vierde.

Veel leren

"Ik moet nog veel leren op de 800 meter, maar deze tijd is fantastisch. Ik kan niet zo snel vertrekken als de concurrentie, ik ben ook niet perfect", concludeerde ze na de door olympische kampioene Caster Semenya gewonnen race. De Zuid-Afrikaanse liep met 1.55,27 de beste seizoentijd.

Hassan loopt op de WK de 1.500 en 5.000 meter. Op de eerste afstand voert ze de wereldranglijst aan. "Ik vind de 5.000 meter eerlijker", legt ze uit waarom de 800 meter niet op haar programma staat.

"De 800 meter is een moeilijke afstand. Er zit ook nog veel meer in, ik kan nog veel leren. Ik liep heel goed op de laatste 100 meter. Na de finish was ik ook nog heel fris. "