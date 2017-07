Alcoholvrij en rechts varen: extra controles op pleziervaart

De mensen van Havenbedrijf Rotterdam mogen geen boetes uitschrijven. Als iemand te veel heeft gedronken moet altijd de zeehavenpolitie worden ingeschakeld. "Nu werken ze dag en nacht samen, daarom gaan we het deze zomer ook echt gezamenlijk aanpakken", vertelt De Vries.

In 2015 zei het havenbedrijf Rotterdam al schoon genoeg te hebben van recreanten die gevaarlijke situaties op het water veroorzaken. Toen bleek ook dat het aantal ongelukken met plezierjachten en motorbootjes in tien jaar tijd meer dan verdubbeld was, van 198 in 2004 naar 493 in 2014.