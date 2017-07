Natuurbad Maastricht te populair: zwemmen wordt verboden

Het wordt verboden om in de ENCI-groeve bij Maastricht te zwemmen. Natuurmonumenten gaat het gebied rond de voormalige kalksteengroeve zo herinrichten dat alleen kleinschalige recreatie mogelijk is, zegt een woordvoerder in dagblad De Limburger.

Het terrein ging in april open voor publiek, met onder meer een natuurbad en fiets- en wandelpaden. De toeloop was massaal: de eerste weken kwamen er tienduizenden mensen op af.

Dat leidde echter wel tot veel overlast. Jongeren spoten graffiti op de mergelwanden, gebruikten er alcohol en drugs en sprongen van grote hoogte in het water. Ook bleef er veel afval liggen. Begin vorige maand werd besloten om een deel van het terrein tot nader order af te sluiten voor publiek.

Strand

Natuurmonumenten heeft nu besloten dat de sluiting nog de hele zomer blijft gelden. Erna gaat het terrein weer open, maar zwemmen is voortaan taboe. Er worden maatregelen genomen om het natuurbad minder uitnodigend te maken voor zwemmers.

Natuurmonumenten denkt bijvoorbeeld aan het kleiner of onaantrekkelijker maken van het strand. Ook is het een optie om het waterpeil van het bad te verlagen.