De sport van zaterdag bij de NOS

In de Tour de France valt vandaag de definitieve beslissing, de winnares van La Course wordt bekend, de Nederlandse waterpolosters strijden op de WK om een plaats in de achtste finales en er zijn twee duels bij het EK voetbal voor vrouwen. Allemaal vandaag te zien bij de NOS.

De sportdag begint om 13.05 uur met de beslissing in La Course, de vrouwenkoers in de slipstream van de Tour de France. Donderdag was Annemiek van Vleuten oppermachtig bij de beklimming van de Col d'Izoard en dus begint zij vandaag met een voorsprong van 43 seconden aan de 23 kilometer lange achtervolgingskoers in de straten van Marseille.

La Course is live te zien op NPO 1, NPO Sport en NOS.nl.