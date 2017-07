Politiechef Minneapolis weg na doodschieten Australische

De chef van de politie in de Amerikaanse stad Minneapolis is opgestapt. Aanleiding is een incident waarbij een ongewapende Australische vrouw van 40 werd doodgeschoten door een agent.

Het voorval was vorig weekend. Het slachtoffer, een in Minneapolis wonende vrouw uit Sydney, had 's nachts de politie gebeld omdat in haar buurt een aanranding zou zijn gepleegd. Toen er een politie-auto kwam aanrijden, liep ze er in haar pyjama op af, waarna een agent haar door het raam doodschoot.

Onduidelijk is waarom de agent op de Australische schoot. Hij weigert te praten met de commissie die de zaak onderzoekt. Verder zijn er geen camerabeelden van het incident: de agenten in de auto hadden hun bodycam niet aanstaan en de dashboardcamera heeft ook niets geregistreerd.

Na het incident gingen honderden boze buurtbewoners de straat op. Ook in Australiƫ leidde de zaak tot ophef. Premier Turnbull eiste opheldering.