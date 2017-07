'Sessions besprak Trumps campagne wel degelijk met Russen'

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft wel degelijk gesproken over Trumps verkiezingscampagne met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak, schrijft The Washington Post. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben volgens de krant gesprekken onderschept van Kisljak waarin hij dat zegt tegen zijn meerderen.

Wat ze precies hebben besproken in aanloop naar de verkiezingen in november vorig jaar, meldt krant niet. Sessions was tijdens de campagne een belangrijke adviseur van presidentskandidaat Trump.

Dat Sessions twee gesprekken had gehad met de Russische ambassadeur was al bekend, maar de minister heeft altijd gezegd dat ze niet over de campagne hebben gesproken. Tijdens de hoorzitting voor zijn benoeming als minister zweeg hij over het contact.

Twee onderzoeken

Er lopen op dit moment twee onderzoeken naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, een van de Senaat en een van de FBI. Het FBI-onderzoek richt zich vooral op eventuele banden tussen het campagneteam van Trump en de Russen.

Sessions trok zich in maart terug uit het onderzoek van de FBI waar hij formeel verantwoordelijk voor is, om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Trump liet gisteren weten dat hij daar niet blij mee is. Hij noemde het "heel oneerlijk tegenover de president, om het mild te zeggen".