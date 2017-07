'Politie behandelt nog niet de helft van de aangiftes'

Van de aangiftes die bij de politie binnenkomen, wordt ruim de helft niet behandeld, meldt het AD. De krant schrijft dat vorig jaar van de 930.000 geregistreerde misdrijven er 511.000 werden afgelegd, wegens 'onvoldoende opsporingsindicatie'.

Vooral aangiftes van fietsendiefstal, vernieling en oplichting via internet zouden niet in behandeling worden genomen. Ook zouden vooral aangiftes die bij de politie binnenkomen via internet in de prullenbak verdwijnen.

De krant schrijft verder dat vorig jaar ruim 16.000 zaken werden afgebroken wegens gebrek aan menskracht, terwijl er wel aanknopingspunten waren. Begin deze maand kwam al naar buiten dat in de zomermaanden veel zaken blijven liggen doordat er te weinig politiemensen beschikbaar zijn.