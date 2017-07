UMC Utrecht: vooralsnog geen verkeerde bevruchtingen na ivf-debacle

Er zijn geen verkeerde bevruchtingen geconstateerd sinds het UMC Utrecht eind vorig jaar liet weten dat er fouten waren gemaakt in het ivf-laboratorium. Dat laat het ziekenhuis aan de NOS weten op basis van de dna-testen die tot nu toe gedaan zijn.

Eind vorig jaar maakte het UMC bekend dat bij 26 paren mogelijk eicellen waren bevrucht met het zaad van de verkeerde man. Als gevolg van een menselijke fout was mogelijk zaad van eerdere behandelingen terechtgekomen in de eicel van volgende behandelingen.

Wensvader

Alleen dna-onderzoek zou uitsluitsel kunnen geven. "Van de 26 paren waren er op dat moment vijftien die al een kind hadden of zwanger waren", zegt Arie Franx, hoogleraar gynaecologie en voorzitter van de vakgroep in het UMC Utrecht.

"Veertien daarvan hebben een test laten doen. Eén paar niet, dat paar vond het niet nodig om te weten. Alle veertien testen die gedaan zijn, waren goed. Dat betekent dat de biologische vader dus ook de wensvader was", zegt Franx.

"Daarmee bleef een groep van elf paren over. Die groep was op dat moment niet zwanger, had geen kind, maar had wel embryo's in de vriezer met als doel die misschien later te gebruiken. Met die elf zijn we in gesprek gegaan over de mogelijkheid van een test. Acht hebben aangegeven: laat maar zitten. Drie zeiden geïnteresseerd te zijn in de test." Het testen van embryo's is gecompliceerd, daarom zijn die dna-testen nog niet gedaan.