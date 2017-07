Poolse Senaat stemt in met omstreden wet over de rechtspraak

Zoals verwacht heeft de Poolse Senaat ingestemd met de omstreden wet op de hervorming van de rechtspraak. De stemverhouding was 55-23 met 2 onthoudingen.

De wet regelt dat het parlement bepaalt wie er wordt benoemd bij de Raad voor de Rechtspraak. Die Raad regelt de benoemingen bij onder meer het Poolse hooggerechtshof.

De regerende Recht- en Rechtvaardigheidspartij (PiS) van Jaroslaw Kaczynski vindt de hervormingen noodzakelijk om een eind te maken aan corruptie bij de rechterlijke macht. Volgens critici betekent de wetswijziging het einde van de onafhankelijke rechtspraak in Polen.

Betogers

Duizenden mensen hebben op straat tegen de wijziging gedemonstreerd. De betogers riepen president Duda op de wet niet te ondertekenen. Duda heeft maandag overleg over de wetswijziging met de voorzitter van het Poolse hooggerechtshof.

Ook de EU is kritisch op de wetswijziging. De Europese Commissie wil maatregelen nemen tegen Polen, waaronder de mogelijkheid om boetes op te leggen of in het uiterste geval Polen het stemrecht in de Europese Raad ontnemen.