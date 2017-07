Suriname wil op dit moment geen Nederlandse ambassadeur

Minister Pollack-Beighle ging ook daar niet op in, maar benadrukte dat het aan de regering is om te beslissen of een natie wel of geen toestemming krijgt om een ambassadeur naar Paramaribo te sturen. "Het parlement kan er gerust op zijn dat alles wat mijn ministerie doet, valt binnen de regels die er bestaan in het internationale diplomatieke verkeer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de bewaker van de Surinaamse diplomatie", aldus minister Pollack-Beighle.

Parlementariër Bee is ontevreden over de antwoorden van de minister. "Ik vroeg waarom de eerder verleende toestemming is ingetrokken, maar heb daarop geen antwoord gekregen", zegt Bee tegen de NOS. Hij gaat de zaak volgende week weer in het parlement ter tafel brengen. "Als er een reden is om de nieuwe ambassadeur te weigeren dan willen wij die graag weten. Maar deze gang van zaken bevreemdt ons", zegt hij.

"Wij hechten veel waarde aan goede relaties met het buitenland in wederzijds respect. Met name Nederland is een belangrijke bevriende natie omdat daar veel van onze mensen in diaspora wonen."

Bee vindt niet dat Nederland zich bemoeit met de binnenlandse aangelegenheden van Suriname. "Je kunt in een globaliserende samenleving weleens van mening verschillen en over bepaalde zaken discussiëren, maar om dat te bestempelen als bemoeien lijkt mij overdreven."