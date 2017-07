Bewoners Heiloo vinden onbewaakte overgang veilig, gemeente niet

Volgens omwonenden zijn er genoeg waarschuwingssignalen bij de onbewaakte overweg in Heiloo waar gistermiddag een botsing was tussen een bestelbus en een trein. De gemeente wil toch onderzoeken of de onbewaakte overgang gevaarlijk is.

Bij de overweg staan knipperlichten, Andreaskruisen en waarschuwingsborden. Dat is volgens de omwonenden afdoende. "Bij een weg waar een stoplicht staat, stop je ook voor rood, dus waarom niet bij een rood knipperlicht voor het spoor", zegt een omwonende tegen regionale omroep NH.

"Ik woon hier 34 jaar en er is nog nooit zo'n ongeluk gebeurd. Godzijdank is het goed afgelopen. Ik begreep ook dat ze niet goed opgelet hadden, maar het komt niet doordat het onveilig is."

Gemeente wil spoorbomen

Volgens wethouder Rob Opdam (VVD) gebeuren ongelukken zoals die van gisteren eigenlijk nooit. Toch is de gemeente in gesprek met ProRail om te kijken of de drie onbewaakte overgangen in Heiloo veiliger kunnen. Ze hebben geen slagbomen, maar in sommige gevallen wel waarschuwingslichten.

De gemeente Heiloo wil het liefst spoorbomen hebben. "Maar wat het wordt, moet blijken uit het overleg met ProRail. We prijzen ons enorm gelukkig met deze afloop, maar het ongeluk van gisteren laat wel zien dat we met het veiliger maken niet te lang moeten wachten", zegt de wethouder.