Trump brengt al-Qaida-verdachte voor gewone rechtbank in VS

President Trump breekt met een verkiezingsbelofte over het lot van terreurverdachten. In zijn campagne hamerde hij erop dat alle bad dudes (slechte gozers) naar de Guantánamo-gevangenis op Cuba zouden worden gestuurd om daar te worden berecht. Nu stuurt hij toch een al-Qaida-verdachte naar een federale rechtbank in de VS, schrijft The New York Times.

De Republikeinen, en Trump in het bijzonder, hebben Barack Obama altijd fel bekritiseerd om het berechten van terreurverdachten in de VS zelf. Ze noemden dat een teken van zwakte en van falend veiligheidsbeleid.

Terroristen hebben niet dezelfde rechten als gewone misdadigers en zulke processen zijn te gevaarlijk om op Amerikaans grondgebied te voeren, zei ook minister van Justitie Jeff Session bij herhaling.

Cartoonist

Maar verdachte Ali Charaf Damache komt dus toch voor een gewone rechter in de VS zelf. Het is een man van Algerijnse afkomst met een Iers paspoort. Hij wordt in verband gebracht met een moordplan tegen de Zweedse cartoonist Lars Vilks, die een spotprent maakte van de profeet Mohammed als hond. Dat moordplan mislukte overigens.

Damache zou ook via internet strijders hebben geworven voor het plegen van aanslagen in Europa en Zuid-Azië. Daarbij zou hij hebben samengewerkt met de Amerikaanse Colleen LaRose ('Jihad Jane'), die drie jaar geleden werd veroordeeld tot tien jaar cel voor het steunen van terrorisme.

Uitlevering

In 2010 werd Damache gearresteerd in Ierland, maar hij werd vrijgelaten nadat een Ierse rechter een uitleveringsverzoek van de Amerikanen had afgewezen. In 2015 werd hij opgepakt in Spanje. Toenmalig president Obama begon een uitleveringsprocedure en die is onder Trump voortgezet. Met succes, want Spanje heeft Damache inmiddels overgedragen.

Hij wordt zo snel mogelijk voor de rechter in Philadelphia gebracht.

Juridisch moeras

In Washington wordt de koerswijziging van Trump in verband gebracht met de kritiek van veel landen, ook van bondgenoten van de VS, op het voortbestaan van Guantánamo Bay. Critici spreken van een juridisch moeras en noemen de gevangenis een symbool van slechte behandeling van terreurverdachten door de Amerikanen.