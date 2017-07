Schoonspringster Jansen achtste in finale 3-meterplank

Schoonspringster Inge Jansen is bij de WK in Boedapest achtste geworden op de 3-meterplank. De 23-jarige Limburgse, die zich als tiende had geplaatst voor de finale, scoorde 307,85 punten.

Jansen, die dit jaar op de EK nog brons had veroverd op de 3-meterplank, wist op de voorgaande drie WK's de finale niet te halen. In Boedapest ging het stukken beter. Ook op de 3-meterplank synchroon bereikte ze de finale, waarin ze met Daphne Wils eveneens achtste werd.

Olympisch kampioene Shi Tingmao kroonde zich tot wereldkampioene. De Chinese, die driemaal WK-goud won op de 3-meterplank synchroon, was met 383,50 punten stukken beter dan haar landgenote Wang Han.

World Series

De achtste plaats in de WK-finale levert Jansen een ticket op voor de prestigieuze World Series, het hoogste platform na Olympische Spelen en de WK.

De World Series zijn een serie van vier invitatiewedstrijden waaraan de top-8 van de wereld aan mee mag doen, De wedstrijden worden gehouden in China (2), Rusland en Canada.