Ook in hoger beroep 3 jaar cel voor Curaçaose oud-premier Schotte

Oud-premier Gerrit Schotte van Curaçao is ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer omkoping en valsheid in geschrifte. Hij kreeg drie jaar cel, wat ook de eis was van het Openbaar Ministerie.

Het hof acht bewezen dat Schotte geld heeft aangenomen van Francesco Corallo, een casinobaas op het eiland. Het geld werd gebruikt voor een verkiezingscampagne.

In ruil voor het geld zou Corallo zeggenschap in de regering krijgen. Zo bleek bij de eerdere rechtszaak tegen Schotte dat Corallo besliste wie er minister werd. Volgens het OM diende Schotte meer de Italiaanse casinobaas dan het volk.

Movementu Futuro Korsou

Een rechter veroordeelde Schotte vorig jaar bij de eerdere rechtszaak ook tot drie jaar cel. Hij was van oktober 2010 tot eind september 2012 premier namens de MFK, de Movementu Futuro Korsou (Beweging voor de Toekomst van Curaçao).

Het hof bepaalde ook dat Schotte vijf jaar niet gekozen mag worden voor de Staten, de vroegere eilandsraad. Zijn vrouw werd veroordeeld tot 15 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk, onder meer voor witwassen. Zij werd vrijgesproken van valsheid in geschrifte.