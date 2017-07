Twaalf cameraploegen bij PSV: 'Circus Lozano' is geopend

Tijdens de presentatie vandaag was zelfs Brands een beetje verbaasd over alle aandacht. "We hebben zelf soms niet in de gaten hoe groot hij is in Mexico. Dat hebben we al een beetje gemerkt op social media, waar het echt ontplofte."

Brands vindt de aandacht voor zijn aankoop leuk, maar beseft dat het ook extra druk met zich meebrengt. "Maar dat is hij wel gewend in Mexico. Na deze presentatie kan hij zich weer op het voetbal focussen. Dat is goed."