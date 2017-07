Kattenbeul slaat toe in Hellevoetsluis

In Hellevoetsluis is een kattenbeul actief die de dieren met een stomp voorwerp toetakelt. Inmiddels zijn zeven katten zwaar mishandeld, waarvan er vier zijn overleden.

Inwoners noemen de dader meedogenloos, omdat hij zowel 's nachts als overdag de katten mishandelt. Dat is vermoedelijk al ruim een maand aan de gang, toen kwam de eerste melding binnen van een mishandelde kat.

De politie heeft een signalement van de dader, maar dat wordt met het oog op het onderzoek voorlopig niet bekendgemaakt. Volgens RTV Rijnmond wordt ook bewoners gevraagd om niets te zeggen.

Tot nu toe hebben twee inwoners een verdachte situatie en mogelijk ook de dader gezien. Bij de signalering zag een van de getuigen iemand vlakbij een zwaargewonde kat in de bosjes leggen. "Toen hem gevraagd werd wat er aan de hand was, zei hij dat hij zijn vrouw ging halen. Daarna is hij niet meer gezien."

Op heterdaad betrappen

De buurt heeft een WhatsApp-groep met zo'n vijftig leden, maar er zijn zorgen dat de dader ook in die groep zit en zo op de hoogte is van de plannen van de wijk. De politie gaat extra surveilleren en neemt elke melding serieus.

Een buurtbewoner vreest dat ze de dader op heterdaad zullen moeten betrappen: "Dat kost misschien een kattenleven, maar dan hebben we hem wel."