Bejaarde Duitser krijgt geen visum voor z'n jonge Filipijnse bruid

Een Duitser van 82 krijgt geen toestemming om zijn jonge Filipijnse vrouw naar Duitsland te halen. De twee trouwden in 2015 in Manilla nadat ze elkaar volgens Duitse media via een datingsite hadden leren kennen.

De Filipijnse is 26. Normaal gesproken geeft de overheid eenvoudig een visum en verblijfsvergunning aan buitenlandse echtgenoten en echtgenotes. Dat gebeurt na een korte check van het gezamenlijke inkomen en de taalvaardigheid van de nieuwkomer.

Bij twijfel over bijvoorbeeld een schijnhuwelijk volgt een uitgebreid gesprek. In dit geval kwam de overheid tot de slotsom dat het hoogst onzeker is dat de twee een normaal huwelijksleven willen of zullen voeren. Het visum werd geweigerd.

Wantrouwen

De man stapte naar de rechter in Berlijn, maar die deelt het wantrouwen van de autoriteiten over het huwelijk, gezien het leeftijdsverschil van 56 jaar.