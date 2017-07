Geblesseerde schansspringer Freund mist Pyeongchang

Het schansspringseizoen zit er voor Severin Freund al op voor het begonnen is. De 29-jarige Duitser heeft een kruisband gescheurd en kan de Olympische Spelen in Pyeongchang van volgend jaar daardoor uit zijn hoofd zetten.

Freund had net de training hervat, nadat hij begin dit jaar in Oberstdorf de kruisband en meniscus van zijn rechterknie had beschadigd. Deze week ging het weer mis voor Freund op de schans in Oberstdorf. Hij is vandaag meteen in M√ľnchen geopereerd.

Freund won twee jaar terug de algemene wereldbeker. In dat jaar won hij tevens WK-goud op de grote schans en met het gemengde landenteam. In 2014 veroverde hij olympisch goud met de landenploeg op de grote schans en kroonde hij zich ook tot wereldkampioen skivliegen.