Veel overlast door grotbrand bij Maastricht

Een brand in een grottenstelsel net over de Belgische grens bij Maastricht veroorzaakt al sinds gisteravond veel overlast. De brandweer heeft zich inmiddels teruggetrokken omdat in de grotten mergelblokken naar beneden zijn gekomen.

De brand in het dorpje Kanne brak rond 21.00 uur uit in hooi dat een boer in de grotten had opgeslagen. Het smeulende vuur veroorzaakte veel rook, die zich via de grotten verspreidde. Het leidde tot stank- en rookoverlast in onder meer Maastricht.

De brandweer begon met het weghalen van het hooi, om dat buiten te blussen. Dat weghalen kon echter maar met kleine hoeveelheden tegelijk. Bovendien moest voortdurend zuurstof worden aangevoerd voor de brandweerlieden, die op een diepte van tientallen meters aan het werk waren.