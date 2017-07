KNMI: naschokken Kos en Turkije houden nog wel even aan

Mensen die in het aardbevingsgebied bij het Griekse eiland Kos en in het zuidwesten van Turkije zijn, moeten rekening houden met naschokken. Volgens seismoloog Bernard Dost van het KNMI kan dat nog wel een paar dagen duren. "Over het algemeen nemen ze wel in aantal en kracht af."

De meeste naschokken zijn vooral de eerste uren na een aardbeving. "We hebben na deze beving al zo'n kleine 200 naschokken gehad", legt Dost uit. "Met dit soort bevingen duurt dat wel drie tot vier dagen."

Het gebied werd afgelopen nacht getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,7. Volgens Dost is het een gebied waar veel aardbevingen voorkomen. "Maar dat zijn vooral kleinere bevingen", legt hij uit. "Eens in de tien à twintig jaar komt er een beving voor met een kracht van boven de zes."