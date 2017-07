Mogelijk dode bij demonstratie in Al Hoceima

De verboden demonstratie van gisteravond in de Noord-Marokkaanse stad Al Hoceima heeft mogelijk het leven gekost van een betoger. Een bron bij de demonstranten heeft gezegd dat een jongen van 15 is omgekomen, maar de Marokkaanse autoriteiten spreken dat tegen. De jongen zou in een ziekenhuis in Rabat in coma liggen.

Volgens de demonstranten werd de jongen geraakt door een traangashuls van de politie. De autoriteiten zeggen echter dat zijn verwondingen zijn veroorzaakt door een gegooide steen.

Vergunning

In de regio wordt al maanden gedemonstreerd tegen onder meer achterstelling van het Rifgebied. Activistenleider Nasser Zafzafi zit nu al anderhalve maand vast, wat de woede van veel Riffijnen alleen maar heeft verergerd.

De demonstratie van gisteravond was door de autoriteiten verboden omdat er geen vergunning was verleend. Dat weerhield veel mensen, onder wie Marokkaanse Nederlanders uit het Rifgebied, er niet van om naar Al Hoceima te gaan voor een steunbetuiging.

Blokkade

Onduidelijk is hoeveel mensen gisteravond op de been waren. De politie blokkeerde toegangswegen tot de havenstad en telefoon- en internetverkeer was nauwelijks mogelijk, zegt correspondent Sjoukje Rietbroek.

Op verschillende plekken in de stad zette de politie traangas in tegen actievoerders. Volgens de autoriteiten werden agenten bekogeld door gemaskerde betogers. 72 agenten zouden daarbij gewond zijn geraakt. De autoriteiten zeggen verder dat elf betogers gewond zijn geraakt, maar volgens Rietbroek ligt dat werkelijke aantal vermoedelijk veel hoger.

Ook is een onbekend aantal mensen opgepakt, onder wie ten minste één Marokkaanse Nederlander. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.