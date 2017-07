Waarom Harm beter niet zijn Chinese buurman had kunnen reanimeren

Veroordeeld worden terwijl je alleen maar probeerde te helpen. Dat is het gevoel bij Harm Fitié en zijn familie. Harm zit in China vast voor de dood van zijn buurman die van het dak af was gevallen. Vandaag werd hij in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Harm probeerde zijn buurman nog te reanimeren, maar de rechter zegt dat hij daardoor juist "fout heeft gehandeld".

Harm en zijn familie reageren verbaasd op de uitspraak. "Als je in Europa iemand reanimeert, wordt dat gezien als iets goeds omdat je iemand wil helpen", zegt Diane, de vriendin van Harm. "Maar hier in China wordt het blijkbaar gezien als iets slechts. Volgens mij is hier sprake van een cultureel misverstand."

De vader van Harm, Alex Fitié, deelt dat gevoel. "Wanneer je hier iemand in nood helpt, wordt dat gezien als teken van schuld. Dat is natuurlijk heel raar. Het is juist een blijk van humaniteit."

Help oud vrouwtje niet

Het klinkt voor ons misschien vreemd, maar Harm had zijn buurman dus beter niet kunnen reanimeren. Volgens correspondent Marieke de Vries is dit in China een breder fenomeen. "Als je hier op straat een ongeluk ziet gebeuren of als een oud vrouwtje valt op een zebrapad, wordt altijd afgeraden om te helpen."