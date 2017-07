Reisorganisaties: Amerikanen mogen niet meer naar Noord-Korea

Inwoners van de Verenigde Staten mogen binnenkort niet meer naar Noord-Korea reizen. Dat melden twee Chinese reisorganisaties die gespecialiseerd zijn in reizen naar de streng communistische dictatuur. Het is niet duidelijk of het om een tijdelijke maatregel gaat. De Amerikaanse regering heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Volgens het Chinese Koryo Tours zal de Amerikaanse regering het reisverbod op 27 juli bekendmaken. Een maand later moet het ingaan. Ook het Chinese reisbureau Young Pioneer maakt melding van het komende verbod.

Young Pioneer is het reisbureau dat de Amerikaanse student Otto Warmbier naar Noord-Korea bracht. Hij werd daar gearresteerd wegens de diefstal van een vlag uit een hotel in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Warmbier werd veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid, maar na anderhalf jaar vrijgelaten en in coma naar de VS gestuurd. Hij overleed kort na zijn aankomst in de VS.