'Omwonenden Chemours moeten geen groente uit eigen tuin eten'

Mensen die in de directe omgeving van het bedrijf Chemours in Dordrecht wonen, moeten geen groente en fruit uit eigen tuin meer eten. Dat zeggen wetenschappers in de Volkskrant. Er zit volgens hen te veel van de giftige stof GenX op bladeren van planten.

Ook zijn er concentraties PFOA ontdekt; dat is een kankerverwekkende stof die in het verleden werd gebruikt voor de productie van teflon en inmiddels op de Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen staat.

Vorige week zeiden wetenschappers van de Vrije Universiteit in Amsterdam al dat op meer plekken in Zuid-Holland dan gedacht GenX in het drinkwater zit. Maar die hoeveelheid zou niet gevaarlijk zijn.

Onderzoek

Een toxicoloog van de Universiteit Utrecht zegt in de Volkskrant dat mensen in de omgeving van de Chemoursfabriek, het vroegere DuPont, geen groenten uit eigen tuin meer moeten eten nu bekend is dat die besmet zijn met schadelijke stoffen. Hij vindt dat de overheid moet onderzoeken hoe groot het gevaar voor de omgeving precies is.