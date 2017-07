Fort Oranje in trek bij gelukzoekers die azen op een woning

Steeds meer mensen trekken naar camping Fort Oranje in de Noord-Brabantse plaats Rijsbergen. De gemeente Zundert heeft het beheer begin deze maand overgenomen en dat heeft volgens de regionale krant BN DeStem een aanzuigende werking.

In een maand tijd is het aantal bewoners flink toegenomen; van 624 naar ongeveer 1200. Onder hen zijn veel Roemenen en Bulgaren, schrijft de krant.

Fort Oranje moet over een jaar dicht, omdat er criminelen wonen en mensen die overlast veroorzaken. De gemeente gaat bewoners helpen bij het vinden van vervangende woonruimte. Dat trekt mensen van buiten, die ook een huis zoeken.

Illegaal

Bewoners worden nu geregistreerd. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zegt in de krant dat mensen ver gaan om illegaal de camping op te komen. Zo worden er gaten in de hekken gemaakt. Ook worden kinderen uit sommige gezinnen verspreid over meer caravans en daar geregistreerd, omdat mensen met kinderen voorrang krijgen bij het vinden van een huis.

Er komt een pasjessysteem op Fort Oranje, waardoor het moeilijker wordt om er illegaal te wonen. De douane en politie controleren voortdurend op misstanden.