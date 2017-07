Ten Hag: ik kan het contact met Sneijder niet bevestigen

Het stadion in Waalwijk lijkt het laatste toneel voor Yassin Ayoub in het shirt van FC Utrecht. De middenvelder staat onder meer in de belangstelling van het Turkse Bursaspor, al was hij liever in de eredivisie gebleven.

Hij baalt dat Ajax, PSV of Feyenoord niets van zich heeft laten horen. "Persoonlijk vind ik het wel jammer. Ik had wel gehoopt op een club uit de topdrie. Ik weet niet waar het aan ligt. Voor mijn gevoel heb ik best wel een goed seizoen gehad. Het ligt niet aan mijn rendement."