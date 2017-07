Supermarkt Spar wordt 85: in eigen land klein, in de wereld groot

In Nederland mag supermarkt Spar dan een marginale rol vervullen met een marktaandeel van amper 1,5 procent (ter vergelijking: AH heeft 35 procent, Jumbo 18 procent), wereldwijd laat dit van oorsprong Nederlandse bedrijf indrukwekkende cijfers zien.

Het is deze maand 85 jaar geleden dat Adriaan van Well uit Zegwaart bij Zoetermeer Spar oprichtte. Dat ene winkeltje is inmiddels uitgegroeid tot een wereldconcern. Op 12.500 winkelpuien in 44 landen prijkt de groene dennenboom. Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, maar ook India, Rusland, China en Zuid-Afrika: allemaal hebben ze Spars. Elke dag komen er zo'n 13 miljoen klanten over de vloer.

Suffig imago

In ons land heeft Spar toch een beetje een suffig imago. Al zegt Spar-directeur Sjaak Kranendonk in het NOS Radio 1 Journaal dat dat verleden tijd is: "Iemand die dat zegt, leeft nog in de vorige eeuw." Toen er volgens hem, inderdaad, best wat viel aan te merken op de winkels.

Hij wijst nu op de nieuwste generatie buurtwinkels (3.0) en de city-winkels: "Uit onderzoek blijkt dat klanten het een moderne, eigentijdse supermarkt vinden." Trots is Spar ook op het feit dat de keten al op acht Nederlandse universiteiten een vestiging heeft: "De negende, op de TU Delft, gaat binnenkort open. Hartstikke hippe winkels voor de studenten. Daar zijn we erg blij mee."