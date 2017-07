Lagere straf voor Nederlander in Chinese cel

De Nederlander Harm Fitié, die in China vastzit voor de dood van zijn Chinese buurman, is in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Dat is een aanzienlijk lagere straf dan de rechtbank hem eerder had opgelegd. Fitié zat een straf van twaalf jaar uit, maar komt nu in november 2019 vrij.

Fitié zit al ruim twee jaar in een Chinese cel omdat hij zijn buurman van het dak zou hebben geduwd. De Nederlander zegt dat de man dronken was en zijn evenwicht verloor.

De rechters in hoger beroep denken dat Fitié wel degelijk is betrokken bij de dood van de man. Dat hij hem na de val heeft gereanimeerd, wordt door de Chinezen gezien als een teken van schuld en berouw. De straf valt toch lager uit, omdat hij is veroordeeld voor nalatigheid en niet voor dood door schuld.

Teleurgesteld

De vriendin van Fitié heeft teleurgesteld gereageerd op de uitspraak. Fitiés vader is wel opgelucht, al had hij liever gezien dat zijn zoon meteen vrij zou komen.

Bij de uitspraak waren ook drie medewerkers van de Nederlandse ambassade. Uit onderzoek in opdracht van Buitenlandse Zaken bleek eerder dat er fouten waren gemaakt in Fitiés zaak. Zo werd hij herhaaldelijk verhoord zonder advocaat en ontbreekt er dna-bewijs.