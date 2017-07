Tas met stukjes maan geveild voor ruim 1,5 miljoen euro

Een tas die door de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong werd gebruikt tijdens zijn missie naar de maan, is per opbod verkocht in New York. Een anonieme bieder kocht het voorwerp voor ruim 1,5 miljoen euro.

De witte buidel werd door Armstrong meegenomen tijdens de Apollo 11-missie in 1969, de eerste keer dat mensen op de maan landden. De tas was bedoeld om monsters in mee terug te nemen naar de aarde. Het voorwerp bevat nog steeds maanstof en kleine stukjes maanrots.

Juridische strijd

Na de terugkeer van de Apollo 11 werd bijna al het werktuig overgedragen aan het Smithsonian Instituut in Washington. Door een administratiefout bleef de tas echter achter in een opslagruimte, waarna die per ongeluk door de overheid werd aangeboden op een veilingssite.

Het stuk ruimtevaartgeschiedenis dook drie jaar geleden ineens op bij een verzamelaar en werd inzet van een hevige juridische strijd. In een poging de buidel terug te krijgen, sleepte ruimteorganisatie NASA de koper voor de rechter. Die oordeelde dat de verzamelaar de wettelijke eigenaar was. De man heeft de tas nu aangeboden bij veilinghuis Sotheby's.