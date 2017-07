Laatste loodjes voor Vierdaagselopers, files verwacht

Slotdag Vierdaagse bij de NOS

De NOS doet vanaf 14.00 uur live verslag van de slotdag, net als vorig jaar in samenwerking met KRO/NCRV en Omroep Gelderland.

Harm Edens vangt bij de finish aan de Via Gladiola de lopers op, die hij 's ochtends bij de start heeft uitgezwaaid. Sonja Booms doet verslag op verschillende plekken langs de route en Dionne Stax, die al acht vierdaagsekruisjes op zak heeft, praat tijdens haar negende Vierdaagse met deelnemers in de koers. Naast diverse reportages en sfeerimpressies praat Fons de Poel met gasten over het populaire evenement.

De uitzending is van 14.00 uur tot 18.15 uur te volgen op NPO 2 en NOS.nl.