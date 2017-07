Rotterdamse visboer wint haringtest met 'schoolvoorbeeld van Hollandse Nieuwe'

Vishandel Ruud den Haan in Rotterdam is de winnaar van de Nationale Haringtest van het AD. De Hollandse Nieuwe van Den Haan kreeg een 10 voor de "volle romige en zilte smaak". "Een schoolvoorbeeld van alles wat de Hollandse Nieuwe tot een echte delicatesse maakt", zeggen de testers.

Het AD ging voor de jaarlijkse test langs bij 148 visboeren. Van hen scoorden er 48 een 8 of hoger voor de haring. Bij 31 zaken was de smaak van de vis bedroevend. Die scoorden een 2,5 of lager. De hele ranglijst wordt in de zaterdagkrant gepubliceerd.

Gebroeders Simonis

Vorig jaar eindigde de vishandel Gebroeders Simonis uit Den Haag op de eerste plaats. Hoe zij het dit jaar hebben gedaan, is nog niet bekend. De winnaars van dit jaar stonden vorig jaar op de negende plaats.

In het AD zegt eigenaar Robert den Haan dat hij vier dagen per week om 05.00 uur bij de visafslag in Scheveningen staat. Het zou doorslaggevend zijn voor de kwaliteit dat hij zelf zijn vis kiest.