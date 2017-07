Frankrijk blijft favoriete bestemming zomervakantie

Frankrijk was in de zomer van 2016 opnieuw de populairste vakantiebestemming voor Nederlanders, ondanks een daling van 60.000 vakantiegangers. Het land trok 1,1 miljoen Nederlandse bezoekers, zegt het CBS.

Duitsland staat op de tweede plek met 956.000 en Spanje volgt op de derde plaats met 538.000. Een nieuwkomer in de top 10 is de VS, dat Portugal van de tiende plaats verdrong.

Het CBS komt met de ranglijst op de dag dat in de regio Noord de schoolvakantie begint. Dan kan ook de laatste groep Nederlanders op reis. Tot en met 20 augustus is het in alle regio's vakantie.

Piekweek

Vorig jaar zomer gingen in het hoogseizoen bijna 10 miljoen Nederlanders op vakantie in eigen land of in het buitenland. In de piekweek waren 3,7 miljoen Nederlanders op hun vakantiebestemming of onderweg ernaar toe.

Vergeleken met trips of vakanties in eigen land, geven Nederlanders in het buitenland veel meer geld uit. Voor een lange vakantie besteedden ze vorig jaar over de grens in het hoogseizoen bijna 3,7 miljard euro.